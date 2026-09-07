A juicio un voluntario que besó y tocó el trasero a una peregrina tras sellar su credencial en Vigo

El tribunal de instancia de Vigo, sección penal, plaza 2, acoge este miércoles un juicio contra un acusado de agresión sexual que, supuestamente, besó sin su consentimiento y tocó los glúteos a una peregrina a la que acababa de sellar su credencial.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la mañana del 15 de mayo de 2025, cuando la peregrina, de nacionalidad estadounidense, acudió a la oficina situada en la Concatedral-Basílica de Santa María de Vigo. Allí le atendió el acusado, que trabajaba como voluntario y, tras sellarle la credencial, "de manera sorpresiva y sin su consentimiento", la besó en la mejilla y en la boca, mientras le tocaba el trasero.

El acusado, de 58 años de edad, está diagnosticado de cociente de inteligencia límite, presenta una discapacidad intelectual leve que le ha podido causar una merma leve de sus capacidades intelectivas y volitivas respecto a los hechos denunciados, según el ministerio público.

Por estos hechos, y teniendo en cuenta la circunstancia atenuante de alteración psíquica, la Fiscalía pide para él la imposición de una multa de 3.600 euros.