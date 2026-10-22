Un juzgado de O Porriño abre diligencias a un grupo de policías por compartir información confidencial en Telegram

Un juzgado de instrucción de O Porriño ha incoado diligencias previas para esclarecer la actividad continuada de un chat de Telegram integrado por decenas de agentes policiales, en el que presuntamente se compartió información confidencial durante años al margen de los canales oficiales.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de una investigación de la Fiscalía impulsada por la denuncia de un inspector de la Policía Nacional de Vigo, según adelantó el diario The Objective. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado la apertura del procedimiento judicial, cuyas actuaciones permanecen bajo estricto secreto de sumario, sin que por el momento hayan trascendido identidades de investigados.

El ministerio público apreció indicios de presuntos delitos de revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. En el canal intervenido se habrían compartido de manera irregular antecedentes de particulares, datos de filiación, consultas en bases de datos policiales, registros de vehículos y matrículas, así como fotografías de ciudadanos, todo ello sin supervisión ni autorización de los mandos del cuerpo.