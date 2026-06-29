La ley de Educación Digital gallega da un paso adelante y se remite al Parlamento con el objetivo fijado en 2027

La Xunta remite al Parlamento la futura ley de Educación Digital, que prevé que entre en vigor en 2027.

El Gobierno gallego ha acordado remitir al Parlamento de Galicia la futura ley de Educación Digital, que este lunes ha sido aprobada con el objetivo de que entre en vigor el próximo año 2027. Lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha destacado que esta norma consolidará un modelo de educación híbrida que permita la convivencia de las herramientas digitales, las nuevas tecnologías, y las herramientas de educación tradicional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, Rueda, que ha recordado que la Xunta fue el primera Comunidad en prohibir el uso de los teléfonos en los centros educativos, ha destacado que esta norma afrontará la transformación tecnológica y social garantizando las máximas prevenciones para las comunidades educativas. Dicho esto, ha puesto en valor también que Galicia será la primera autonomía en regular el uso de la Inteligencia Artificial en la educación, así como el derecho a la desconexión digital.

En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha subrayado que este es uno de los proyectos de ley tramitados por la Xunta que ha contado con más aportaciones, con 900 durante el periodo de exposición pública.

Entre las principales novedades del texto figura la prohibición de grabar las clases sin autorización, sean presenciales u online, así como la difusión de los exámenes de los alumnos en redes sociales. La ley también delimitará los supuestos de uso de la Inteligencia Artificial y extiende al ámbito digital la autoridad del docente, que ya tiene en las aulas físicas.

También permitirá el uso del móvil para fines pedagógicos a partir de 3º de la ESO y habilitará el uso de medios digitales individuales a partir de 5º de Primaria. De este modo, hasta ese curso, se priorizarán las herramientas tradicionales.

Según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo de esta normativa es "afrontar con seguridad" los retos de la transformación digital social y tecnológica en el ámbito de la enseñanza desde un "abordaje integral" que abarca la regulación de los derechos y de los deberes de todos los miembros de la comunidad educativa ante el nuevo contexto tecnológico.

Asimismo, ha incidido en que la ley ejercerá como un pilar fundamental en la consolidación del modelo gallego de enseñanza híbrida, donde se combinan los recursos físicos tradicionales con las nuevas tecnologías, de manera que ambas "convivan en armonía y se complementen con el fin de garantizar la mejor formación del alumnado".

Desconexión y adecuación por edades

Galicia, según ha recordado Rueda, será también la "primera comunidad autónoma en regular el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo", incorporando al ámbito educativo un derecho que "ya opera en el ámbito laboral".

Además, la ley blinda que la actividad educativa de los estudiantes se realice en condiciones de "dignidad, privacidad y respeto" en el ámbito digital. En este sentido, el profesorado no podrá utilizar, en sus redes sociales o medios digitales personales, ni imágenes, ni voz ni otros datos personales del alumnado derivadas de actividades escolares, incluidos los exámenes, complementarias o extraescolares, excepto que exista autorización expresa.

Respecto a la comunicación entre los centros educativos y las familias, solo se podrá hacer por medios autorizados por la Xunta. Esto es, a través de herramientas como Abalar y no a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo.

Por otra parte, la Xunta dotará de identidad digital a todo el alumnado de centros públicos a partir de 5º de Primaria a través de una cuenta de correo oficial, con un uso acotado a fines exclusivamente educativos, y no tendrá carácter privado.

El objetivo es que, en aquellas situaciones formativas en los centros en las que sea precisa una identidad digital, los estudiantes puedan usar una corporativa bajo parámetros de seguridad y privacidad.

En lo que atañe a la formación del profesorado, el texto incluye como obligatoria la formación digital de los docentes en competencias que se consideren estratégicas, y también se valorará estos conocimientos digitales como méritos en los procesos selectivos.

Asimismo, con el objetivo de "garantizar la coherencia entre la formación inicial en las facultades y la formación permanente en las aulas", se facilitará la formación del profesorado universitario de las facultades de educación en materia de enseñanza digital.