Lista completa de los 12 concellos que cambian de nombre en Galicia: cuáles son y qué municipios de Ourense están afectados

Estos son los cambios en el nombre de los concellos en Galicia.

La actualización del Nomenclátor de Galicia 2026 ya es una realidad y trae consigo un cambio histórico: 12 concellos gallegos modifican su nombre oficial, incluyendo dos municipios de la provincia de Ourense, en un proceso impulsado por la Xunta y avalado por la Real Academia Galega.

Este ajuste, que afecta a más de 2.500 topónimos, busca recuperar la forma tradicional y correcta de los nombres, reforzando la identidad lingüística gallega. Entre los cambios más llamativos destacan los de A Cañiza o Cangas do Morrazo, pero en clave provincial, Ourense también gana protagonismo.

¿Por qué cambian los nombres de los concellos?

La revisión del Nomenclátor no responde a decisiones aleatorias, sino a un proceso técnico y lingüístico riguroso impulsado por la Xunta. Los cambios se fundamentan en la etimología original de los topónimos, el análisis de la documentación histórica, el uso real (tanto oral como escrito) por parte de la población y la corrección de errores acumulados con el paso del tiempo, además de su adaptación a la normativa lingüística vigente.

El objetivo es claro: recuperar los nombres propios tradicionales de Galicia, garantizando su uso oficial y reforzando la identidad cultural del territorio.

Los concellos de Ourense que cambian de nombre

Aunque los cambios se reparten por toda Galicia, Ourense destaca en esta actualización al incorporar formas más fieles a su tradición lingüística.

Municipios como O Riós o O Castro de Caldelas reflejan mejor la identidad local y el uso histórico, consolidando una tendencia: volver a las raíces también en los nombres.

Riós pasa a ser O Riós

Castro Caldelas pasa a ser O Castro de Caldelas

Estos cambios incorporan el artículo tradicional o ajustan la forma histórica del topónimo, alineándose con el uso real de la población y la documentación histórica.

Lista completa de concellos que cambian su nombre en Galicia

Estos son todos los ayuntamientos gallegos que modifican su denominación oficial:

A Cañiza - A Caniza

Cangas do Morrazo - Cangas de Morrazo

Riós - O Riós

Porto do Son - O Porto do Son

Campo Lameiro - O Campo Lameiro

Ribeira de Piquín - A Ribeira de Piquín

Castro Caldelas - O Castro de Caldelas

A Pastoriza - Pastoriza

Alfoz - Alfoz de Castro de Ouro

Cerdedo-Cotobade - Cerdedo Cotobade

Oza-Cesuras - Oza Cesuras

Mondariz-Balneario - Mondariz Balneario

El nuevo Nomenclátor de Galicia, que sustituye al anterior elaborado en 2003, es fruto de un amplio trabajo técnico. En total, se han modificado 2.530 denominaciones, con la revisión de 2.335 lugares y 183 parroquias, además de la incorporación de 1.655 nuevos topónimos. Con esta actualización, Galicia alcanza ya más de 42.900 nombres oficiales registrados.