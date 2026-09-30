Lista de espera en Galicia: preguntas y respuestas sobre operaciones, consultas y pruebas

Las respuestas de las preguntas más fecuentes sobre las listas de espera en Galicia.

La espera para operarse en Galicia es de casi tres meses de media, mientras que conseguir una consulta hospitalaria requiere esperar cerca de 70 días y una prueba diagnóstica supera los 100 días. Pero las cifras generales no responden a muchas de las preguntas que se hacen los pacientes cuando entran en una lista de espera.

La situación tampoco es igual en todos los hospitales ni para todas las enfermedades. La prioridad clínica, el tipo de intervención y el área sanitaria pueden marcar diferencias importantes en los tiempos de espera. En Ourense, por ejemplo, los últimos datos disponibles muestran una demora quirúrgica diferente a la media del conjunto de Galicia.

Aquí responderemos las principales preguntas sobre las listas de espera del Sergas y las respuestas para entender cómo funciona el proceso desde que un especialista indica una operación hasta que el paciente entra en quirófano.

Operaciones

Operación en quirófano | Archivo

¿Cuánto se espera actualmente para una operación en Galicia?

Durante el primer semestre de 2026, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en Galicia se situó en 89,5 días, frente a los 69,3 días registrados en junio de 2025. Esto supone un incremento de 20,2 días en un año.

La cifra es una media para el conjunto de Galicia y no significa que todos los pacientes tengan que esperar ese tiempo. La demora depende, entre otros factores, de la prioridad asignada, del tipo de intervención y del área sanitaria.

¿Cómo se entra en una lista de espera quirúrgica?

El paciente entra en la lista de espera quirúrgica cuando el especialista determina que necesita una intervención. El Sergas señala que esa es la fecha que se utiliza para contabilizar la espera. A partir de ese momento, el paciente queda registrado y su intervención se programa teniendo en cuenta su situación clínica y la prioridad asignada.

¿Se opera por orden de llegada?

No necesariamente. La lista de espera no funciona únicamente por orden de llegada. El Sergas utiliza diferentes niveles de prioridad para establecer qué pacientes necesitan una intervención antes. De esta manera, una persona que lleva menos tiempo esperando puede ser operada antes que otra si su situación clínica requiere una atención más rápida.

Por eso, estar más tiempo en lista no significa automáticamente que seas el siguiente paciente en ser operado.

¿Qué significan las prioridades 1, 2 y 3?

El Sergas clasifica las intervenciones quirúrgicas en tres niveles principales:

Prioridad 1: intervenciones que no deberían demorarse más de 30 días.

Prioridad 2: intervenciones cuyo tiempo de espera recomendable no debería superar los 90 días.

Prioridad 3: intervenciones en las que la enfermedad permite una mayor demora porque, en principio, no produce secuelas importantes por ese retraso.

La clasificación depende de criterios clínicos y no simplemente del tiempo que lleva esperando el paciente.

¿Qué pasa si mi operación es urgente?

Las intervenciones de prioridad 1 reciben una atención especialmente rápida porque la situación clínica no permite una demora prolongada. El objetivo establecido para estas intervenciones es que la espera media sea inferior a 30 días. En Galicia, durante el primer semestre de 2026, el tiempo medio de espera para las intervenciones de prioridad 1 fue de 22,2 días.

En el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, la espera media para una intervención de prioridad 1 se situó en 9,8 días al cierre de 2025.

¿Cuánto se tarda en operar en Ourense?

Exterior del CHUO.

En el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, la espera media para una intervención quirúrgica era de 61,1 días al cierre de 2025. En ese momento había 5.434 pacientes en lista de espera quirúrgica y el 79% esperaba menos de tres meses. Estos datos corresponden al cierre de 2025 y no deben confundirse con la media de Galicia del primer semestre de 2026, que fue de 89,5 días.

¿Qué ocurre si el hospital cancela mi operación?

La cancelación de una intervención no significa necesariamente que el paciente salga de la lista de espera. La situación concreta depende del motivo de la cancelación y de las circunstancias del paciente. Si la intervención se cancela, el paciente puede contactar con el centro hospitalario para conocer la nueva situación de su proceso y cuándo está prevista la reprogramación.

¿Puedo ser derivado a otro hospital para que me operen antes?

Dentro de la gestión de las listas de espera existen pacientes que aceptan ser derivados a otro centro del Sergas o a un centro concertado para realizar la intervención. La derivación puede implicar acudir a un hospital diferente del inicialmente previsto, por lo que el paciente debe recibir la información correspondiente antes de aceptarla.

Consultas hospitalarias

Un médico consulta un dispositivo móvil desde su puesto de trabajo. | Europa Press

¿Cuánto se espera para una consulta hospitalaria en Galicia?

La espera media para una consulta hospitalaria alcanzó los 69,8 días en el primer semestre de 2026, 12,5 días más que en junio de 2025. La demora puede variar en función de la especialidad, el área sanitaria y el tipo de consulta.

En junio de 2026 había 230.614 pacientes esperando una consulta hospitalaria en Galicia, un 19,3% más que un año antes.

¿Se puede esperar más de seis meses para una consulta?

Sí. Los datos del primer semestre de 2026 muestran un aumento de los pacientes que llevan largos periodos esperando una consulta. Además, 1.118 personas llevaban más de un año esperando una consulta al cierre del periodo, frente a las 145 registradas un año antes.

¿Qué puedo hacer si llevo mucho tiempo esperando una consulta?

Lo primero es comprobar la situación de la cita a través de los canales habilitados por el Sergas, entre ellos É-Saúde. Si no existe una fecha programada o se ha producido algún cambio en la cita, el paciente puede contactar con el centro sanitario correspondiente para solicitar información sobre su proceso.

¿La espera es igual para todas las consultas?

No. La demora depende de la especialidad, el hospital, el área sanitaria y las características de la consulta. Por ello, la media de 69,8 días para Galicia no permite saber cuánto tendrá que esperar cada paciente concreto.

Pruebas diagnósticas

Una doctora estudia una radiografía cerebral.

¿Cuánto hay que esperar para una prueba diagnóstica en Galicia?

En el primer semestre de 2026, el tiempo medio de espera para una prueba diagnóstica se situó en 100,1 días, más de tres meses. La cifra supone un aumento de 16,4 días respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Cuántas personas están esperando una prueba diagnóstica?

Al cierre del primer semestre de 2026 había 137.648 pacientes esperando una prueba diagnóstica en Galicia. El número supone un incremento del 16,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

¿Todas las pruebas diagnósticas tienen la misma espera?

No. La demora depende del tipo de prueba, el hospital y la situación clínica del paciente. Por tanto, los 100,1 días corresponden a una media para el conjunto de las pruebas diagnósticas y no permiten establecer cuánto tendrá que esperar una persona para una prueba concreta.

¿Qué pasa si la prueba es necesaria para descartar un cáncer?

Los pacientes con sospecha de cáncer pueden acceder a vías rápidas específicas, diseñadas para acelerar la valoración y el diagnóstico. Durante el primer semestre de 2026, el Sergas atendió a 14.750 pacientes a través de estas vías rápidas, con un tiempo medio de espera de 6,6 días. El objetivo de estos circuitos es reducir el tiempo entre la sospecha clínica y la valoración del paciente.

Consultar la lista de espera

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¿Cómo puedo saber cuánto llevo esperando?

El Sergas dispone de un sistema de consulta individualizada a través de É-Saúde, donde los pacientes pueden comprobar la información disponible sobre sus citas y procesos asistenciales. Esto permite consultar la situación individual, más allá de las medias que publica periódicamente la Administración sanitaria.

¿Puedo saber cuándo me van a operar, cuándo tendré consulta o cuándo me harán una prueba?

Cuando una cita está programada, el paciente recibe la información correspondiente con los datos disponibles.

En función del proceso asistencial, puede aparecer la fecha, la hora, el centro y el servicio. Si todavía no existe una fecha asignada, la consulta individualizada permite comprobar la situación disponible en ese momento.

¿Por qué han aumentado las listas de espera en Galicia?

Los últimos datos muestran un aumento de las demoras en operaciones, consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas. La Consellería de Sanidade ha relacionado parte del empeoramiento con el impacto de las huelgas médicas y con la reducción de la actividad quirúrgica programada. Esta es la explicación ofrecida por la Administración autonómica.

¿Dónde puedo consultar las listas de espera del Sergas?

El Sergas publica periódicamente los datos de listas de espera por áreas sanitarias, además de información sobre consultas y pruebas diagnósticas. Para conocer la situación de un paciente concreto, la vía de consulta es É-Saúde, donde se puede acceder a la información individual disponible sobre sus citas y procesos asistenciales.