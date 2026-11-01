Localizan en Madrid al menor de 15 años desaparecido en Monforte
EN BUEN ESTADO
La Policía Nacional confirma que el adolescente de 15 años desaparecido el pasado miércoles en Monforte de Lemos, Lugo, ha sido encontrado en Madrid y se encuentra en buen estado.
El menor de 15 años al que se le había perdido la pista el pasado miércoles en Monforte de Lemos (Lugo) ha sido localizado en Madrid y se encuentra en buen estado, según ha confirmado la Policía Nacional.
La Asociación SOS Desaparecidos ha informado de la aparición del joven, cuya desaparición había motivado un llamamiento para solicitar la colaboración ciudadana.
Fuentes de la Policía Nacional de Lugo han confirmado que el adolescente ha sido encontrado en la capital española, sin que hayan trascendido más detalles sobre las circunstancias de su localización.
Tras conocerse la noticia, SOS Desaparecidos ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales, dando por finalizada la alerta de búsqueda del menor.
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