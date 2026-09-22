Una médica del Álvaro Cunqueiro acepta un año y un mes de cárcel por falsear recetas

Una médica que trabajaba en el servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha aceptado un año, un mes y 15 días de cárcel por falsificar unas recetas utilizando un talonario de una compañera sin su permiso.

La vista de conformidad se ha celebrado este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, y se han tenido en cuenta las atenuantes de alteración psíquica y de reparación del daño, ya que ha pasado los 3.000 euros de responsabilidad civil. Además, se le ha impuesto una multa de 555 euros y un año de inhabilitación.

Según consta en el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2023, cuando la acusada estaba trabajando y, aprovechando que su compañera se había ausentado momentáneamente, le cogió de la mochila su talonario de recetas y su sello oficial.

Así, retiró varias fichas y las selló, y después las cubrió con prescripciones de varios medicamentos y firmó, aparentando que habían sido expedidas por su compañera. Posteriormente, retiró los medicamentos en un par de farmacias.

La Fiscalía hace constar que la acusada está diagnosticada de un trastorno de personalidad con síntomas de TDHA "de moderada relevancia", lo que limita su capacidad volitiva, aunque no su capacidad cognitiva.

Por estos hechos, la acusaba de un delito continuado de falsificación de documento oficial y pedía una pena de 3 años y 6 meses de prisión y de 3 años de inhabilitación para ejercer sus funciones de médico. Sin embargo, tras llegar a una conformidad, la pena se rebajó en ambos casos.