Una menor herida de gravedad tras una colisión entre un coche y un camión en Curtis

Una menor ha sido trasladada en helicóptero medicalizado tras resultar herida de gravedad en una colisión entre un turismo y un camión cisterna en la N-634. El accidente de tráfico tuvo lugar en el punto kilométrico 667,5, a la altura de Curtis (A Coruña).

El suceso, del que ha informado el 112 Galicia, tuvo lugar poco antes de las 15,00 horas de este domingo y fue un particular quien avisó del accidente, en el que estuvieron implicados dos vehículos, un turismo y un camión cisterna.

Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias 061, el GES de Curtis, la Guardia Civil y del servicio de limpieza y mantenimiento de la vía. También fueron avisados los bomberos de Betanzos, pero finalmente no llegaron a acudir dado que las personas afectadas estaban liberadas de los vehículos.

A raíz de la colisión, tres personas resultaron heridas. Entre ellas, había dos adultas, que fueron atendidas en el lugar de los hechos y desplazadas en ambulancia, y una menor, herida de gravedad, que fue trasladada en helicóptero medicalizado. Con todo, los vehículos permanecen en la vía, a la espera de ser retirados para proceder a su limpieza.