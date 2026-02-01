Miles de personas denuncian colapsos en la sanidad pública gallega

Miles de personas se manifestaron ayer en Santiago de Compostela para denunciar los “continuos colapsos” de la sanidad pública gallega al grito de “con nuestra salud no se juega”. “Vamos a seguir, que lo sepa la Xunta y Rueda”, aseguró el portavoz de SOS Sanidade, Manuel Martín.

A pesar de la lluvia, constante durante toda la mañana, miles de personas de todas las partes de Galicia se congregaron en el Parque da Alameda minutos antes de las 12.00 horas, para recorrer la ciudad en la concentración convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública.

La marcha la encabezaron el portavoz de la plataforma, seguido de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro y el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos, entre otros representantes políticos y sindicales.

Portando paraguas, chuvasqueros y carteles, y al grito de consignas, los manifestantes recorrieron la rúa da Senra, rodeando la Praza de Galicia y cruzando el casco viejo de la capital gallega, para finalizar en la Praza do Obradoiro, donde se ha realizado la lectura del manifiesto. “Queremos más sanidad pública y de calidad. Con nuestra salud no se juega”, clamaron los manifestantes, proclamando que “la sanidad es un derecho”, y rechazando la “privatización”.

Cuarenta minutos después del inicio de la marcha, seguían saliendo manifestantes desde la Alameda compostelana. Para amenizar la espera en el Obradoiro, De Ninghures interpretó algunas de sus canciones, finalizando al grito de “sanidad pública siempre”.

Un total de 22 organizaciones realizaron la lectura del manifiesto, en el que denuncian que la Xunta “pretende destruir uno de los mejores sistemas sanitarios” para levantar una “trama de chiringuitos privados”.

El PPdeG critica la movilización como “partidista”

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos Couñago, cargó contra la manifestación convocada ayer en Santiago de Compostela crítica con su gestión sanitaria y extendió las “dificultades” existentes al resto de comunidades autónomas, con lo que apuntó hacia el Ministerio.

“[La manifestación] tiene mucho más que ver con lo partidista y lo político que con lo sanitario”, censuró el diputado popular, que defendió el de Galicia como “uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo”. Pazos Couñago admitió “dificultades” que achacó a la “dificultad de encontrar profesionales de determinadas especialidades”.