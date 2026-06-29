COMPLEXO DEPORTIVO
Monterrei volve correr na elite do atletismo coa renovación das pistas
COMPLEXO DEPORTIVO
As pistas de atletismo do complexo deportivo de Monterrei recuperan o seu protagonismo no panorama do atletismo galego logo da profunda remodelación impulsada pola Xunta cun investimento superior aos 400.000 euros. A actuación permitiu modernizar unha instalación que leva máis de catro décadas ao servizo do deporte e que agora recupera todo o seu potencial para acoller competicións oficiais do máis alto nivel, devolvéndolle o lugar que merece dentro do mapa atlético galego e reafirmando o compromiso da administración autonómica coa promoción do deporte de base e de alto rendemento na provincia de Ourense.
Esta intervención chega nun momento no que o atletismo galego vive un proceso de crecemento, con cada vez máis deportistas destacando en competicións nacionais e internacionais, polo que dispoñer de instalacións homologadas resulta fundamental para seguir avanzando.
Construída en 1982 e bautizada en homenaxe á histórica atleta ourensá Josefina Salgado, a pista soportou durante anos unha intensa actividade deportiva, converténdose nun referente para varias xeracións de deportistas da provincia. Moitos atletas locais deron os seus primeiros pasos competitivos sobre este trazado, que ao longo de máis de corenta anos foi testemuña de adestramentos diarios, competicións escolares e citas de relevancia autonómica.
A propia figura de Josefina Salgado, que dá nome á instalación, simboliza o vínculo histórico entre o atletismo ourensán e este recinto, converténdose nun referente simbólico para as novas xeracións que hoxe se forman nesta mesma pista. O paso do tempo e o uso continuado, con todo, fixeron necesaria unha intervención integral destinada non só a mellorar o seu estado, senón tamén a adaptala ás esixencias actuais do atletismo de competición para lograr a súa homologación oficial, garantindo así a súa viabilidade de cara ao futuro e evitando que unha instalación de tanto valor histórico e deportivo caera en desuso.
As obras supuxeron a renovación do pavimento e a mellora das zonas destinadas ás distintas disciplinas atléticas. Entre outras actuacións, optimizáronse os espazos para os saltos horizontais, modernizáronse as áreas de lanzamentos, adaptouse a ría de obstáculos á normativa internacional vixente e incorporouse novo equipamento deportivo para competicións e adestramentos. Tamén se revisaron aspectos como a sinalización das rúas, o drenaxe da pista e os elementos de seguridade perimetral, aspectos clave para garantir tanto o rendemento deportivo como o benestar dos usuarios.
Os traballos, executados por fases para minimizar o impacto sobre os clubs e deportistas que adestran habitualmente nas instalacións, contaron coa supervisión técnica necesaria para asegurar que cada detalle cumprise coas esixencias da normativa vixente en materia de homologacións deportivas. O resultado é unha instalación plenamente actualizada, máis segura e cómoda, e preparada para atender ás necesidades dos atletas, desde os máis novatos até os deportistas de elite, situándose a un nivel equiparable ao doutras instalacións de referencia no conxunto do Estado.
A principal consecuencia destas melloras é a obtención da homologación da Real Federación Española de Atletismo, un requisito imprescindible para que as marcas acadadas teñan validez oficial e para poder organizar competicións de carácter estatal. Esta certificación non só recoñece a calidade técnica das obras realizadas, senón que tamén abre as portas a que Monterrei poida optar á organización de novos eventos de relevancia nacional e internacional nos próximos anos.
A homologación, ademais, supón un recoñecemento ao traballo conxunto entre a administración autonómica, a federación galega de atletismo e os clubs locais, que durante anos reclamaron a posta ao día desta instalación histórica. Grazas a esta homologación, Monterrei consolídase novamente como unha das instalacións atléticas de referencia de Galicia, recuperando un estatus que durante anos se viu limitado polo deterioro das infraestruturas e que agora se proxecta con renovadas garantías de futuro.
A actividade competitiva xa dá boa mostra do salto cualitativo experimentado polas novas infraestruturas. Entre outras competicións, a renovada pista acolleu en abril a primeira xornada do Campionato de España de Primeira División feminina e foi en maio escenario do Campionato de España Sub-16 e inclusivo por seleccións autonómicas, dúas citas que reuniron deportistas procedentes de distintos puntos do país e que converteron Ourense nun dos focos do atletismo nacional durante varios días.
Durante a celebración destas probas, centos de atletas, técnicos e familiares visitaron a cidade, enchendo de actividade as instalacións e xerando un notable impacto na hostalaría e no comercio local. Os medios de comunicación especializados tamén se fixeron eco destas citas, contribuíndo a proxectar a imaxe de Ourense como sede capaz de organizar eventos deportivos de gran formato con todas as garantías técnicas e loxísticas.
Estes eventos non só puxeron á cidade no mapa deportivo estatal, senón que tamén supuxeron un importante atractivo turístico e económico para a contorna, ao tempo que permitiron que o público ourensán gozase en directo de competicións de alto nivel, achegando o atletismo de elite a un público máis amplo.
Ademais da celebración de grandes eventos, a pista mantén unha das súas características máis valoradas, como é o acceso gratuíto para a cidadanía. Centos de usuarios empregan cada ano estas instalacións para adestrar, iniciarse na práctica deportiva ou simplemente manter hábitos de vida saudables nunha contorna privilexiada. Clubs de atletismo, centros escolares e deportistas afeccionados comparten a diario o uso da pista, o que converte Monterrei nun punto de encontro interxeracional arredor do deporte.
É habitual ver, na mesma franxa horaria, escolares iniciándose nas probas de velocidade, persoas maiores camiñando polas rúas exteriores e atletas de competición realizando series de alta intensidade, unha convivencia que reflicte o carácter aberto e democrático da instalación. A combinación entre deporte e natureza converte este espazo nun lugar singular dentro do panorama deportivo galego, accesible tanto para clubs e escolas deportivas como para particulares que buscan un lugar onde practicar exercicio ao aire libre, en pleno contacto coa contorna natural que rodea o complexo.
A pista forma parte dun complexo deportivo que se estende por preto de 100.000 metros cadrados e que constitúe un dos principais centros de actividade física ao aire libre da provincia de Ourense. Xunto á instalación atlética de oito rúas, o recinto dispón de dúas pistas de tenis, catro pistas de pádel, unha pista de pump-track e unha cancha polideportiva, ofrecendo alternativas para deportistas de todas as idades e niveis e consolidando Monterrei como un espazo multideportivo de referencia na cidade, no que conviven a práctica deportiva organizada e o lecer activo das familias. Esta diversidade de instalacións permite que o complexo acolla simultaneamente adestramentos de distintas disciplinas, torneos locais e actividades de lecer, optimizando así o uso do espazo durante todo o ano.
O Goberno galego leva destinados máis de 9 millóns de euros á modernización das instalacións do complexo deportivo e ao desenvolvemento do parque acuático, unha cifra que reflicte a aposta sostida da Xunta por converter Monterrei nun referente das infraestruturas deportivas e de lecer en Galicia. Este investimento enmárcase, ademais, nunha estratexia máis ampla de dinamización do interior da provincia a través do deporte e o turismo activo, cuxo obxectivo é fixar poboación e atraer visitantes durante todo o ano.
A renovación das pistas inscríbese nun proceso global de transformación do complexo de Monterrei, de xeito que, nos últimos anos, a Xunta investiu arredor de nove millóns de euros tanto na modernización da área deportiva como no desenvolvemento do parque acuático.
A denominada fase 0 permitiu mellorar as instalacións deportivas existentes, mentres que a fase 1 do parque acuático incorporou novas piscinas, zonas de xogo e diferentes atraccións destinadas ao lecer familiar, ampliando considerablemente a oferta recreativa do complexo e atraendo cada vez máis visitantes durante os meses de verán. Este plan de actuacións por fases permite ir adaptando o complexo ás novas necesidades dos usuarios sen necesidade de interromper por completo a súa actividade habitual.
O parque acuático, aberto desde o pasado venres, é un dos grandes atractivos do recinto na temporada estival. As actuacións realizadas permitiron poñer en funcionamento as piscinas infantil, de ondas e de relax, ademais dunha zona splash e diversos espazos recreativos pensados para todas as idades, desde os máis pequenos até os maiores.
Desde a súa apertura, o parque acuático rexistrou unha notable afluencia de público, converténdose nunha das opcións de lecer preferidas polas familias da provincia nos meses de calor.
O proxecto continuará coa incorporación de novos tobogáns, áreas verdes, un río lento e un parque multiaventura, ampliando así a oferta de ocio e deporte do complexo nos próximos meses e reforzando o seu atractivo como destino de lecer familiar na provincia.
Con esta aposta continuada pola mellora das súas instalacións, Monterrei reforza a súa posición como un dos grandes polos deportivos e recreativos de Galicia. A renovada pista de atletismo simboliza ese proceso de modernización; trátase dunha infraestrutura preparada para a alta competición, aberta á cidadanía e integrada nun espazo que combina actividade física, natureza e lecer para miles de usuarios cada ano, e que se proxecta como referente deportivo non só a nivel provincial, senón tamén galego e estatal, consolidando a Ourense como unha cidade capaz de albergar grandes citas do atletismo nacional e de seguir atraendo investimento e actividade deportiva nos próximos anos.
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