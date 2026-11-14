Muere atropellado un joven de 25 años y el conductor se da a la fuga durante la madrugada en A Coruña

Un joven de 25 años ha muerto tras ser atropellado durante la madrugada de este sábado en A Coruña. El accidente se produjo en la avenida del Puerto, donde, según varios testigos, el conductor del vehículo implicado abandonó el lugar de los hechos después del impacto.

El atropello ocurrió poco después de las 2:00 horas, cuando varias personas contactaron con el 112 Galicia para alertar de lo sucedido. Los testigos advirtieron de la gravedad del accidente y solicitaron asistencia sanitaria urgente para la víctima.

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron al joven y lo trasladaron al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El joven falleció en el hospital por la gravedad de las heridas

Pese a los esfuerzos sanitarios, el joven perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el atropello, según han confirmado fuentes del CHUAC.

Los agentes de la Policía Local de A Coruña acudieron al lugar del accidente para recopilar información y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Según las declaraciones de varios testigos, el conductor se marchó del lugar tras el atropello, un extremo que forma parte de las pesquisas policiales.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el vehículo implicado ni sobre la identidad de su conductor.