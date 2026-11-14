Muere atropellado un joven de 25 años y el conductor se da a la fuga durante la madrugada en A Coruña
AVENIDA DEL PUERTO
Un joven de 25 años fallece tras sufrir un atropello en la avenida del Puerto de A Coruña durante la madrugada del sábado. La Policía Local investiga los hechos y varios testigos aseguran que el conductor huyó.
Un joven de 25 años ha muerto tras ser atropellado durante la madrugada de este sábado en A Coruña. El accidente se produjo en la avenida del Puerto, donde, según varios testigos, el conductor del vehículo implicado abandonó el lugar de los hechos después del impacto.
El atropello ocurrió poco después de las 2:00 horas, cuando varias personas contactaron con el 112 Galicia para alertar de lo sucedido. Los testigos advirtieron de la gravedad del accidente y solicitaron asistencia sanitaria urgente para la víctima.
Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron al joven y lo trasladaron al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).
El joven falleció en el hospital por la gravedad de las heridas
Pese a los esfuerzos sanitarios, el joven perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el atropello, según han confirmado fuentes del CHUAC.
Los agentes de la Policía Local de A Coruña acudieron al lugar del accidente para recopilar información y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.
Según las declaraciones de varios testigos, el conductor se marchó del lugar tras el atropello, un extremo que forma parte de las pesquisas policiales.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el vehículo implicado ni sobre la identidad de su conductor.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
TAMBIÉN EN UN CAMPO DE FÚTBOL
Detenido un hombre por robar en 15 iglesias de Galicia y utilizar coches sustraídos para cometer los delitos
OPOSICIONES EN SILLEDA
Más de 10.000 personas se examinan este fin de semana para conseguir una plaza en el Sergas
Lo último