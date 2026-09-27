Muere una conductora y otra resulta herida tras chocar dos coches en Cerceda

Una conductora ha muerto y otra ha resultado herida en la tarde de este domingo tras registrarse una colisión entre dos turismos en la carretera AC-523, a su paso por el municipio coruñés de Cerceda. Según el 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar poco antes de las 15,00 horas.

Ambas conductoras eran las únicas ocupantes de sus respectivos vehículos, los cuales colisionaron cuando circulaban en sentido Ledoño. Fue un particular quien alertó del choque al 112 Galicia. Una de las conductoras falleció en el lugar, mientras que la otra resultó herida y fue evacuada al Hospital de A Coruña.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Ordes, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Cerceda.