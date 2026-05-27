Muere un hombre al volcar su coche en Láncara, Lugo

Un hombre ha muerto esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio lucense de Láncara. El siniestro se produjo en el kilómetro 2 de la carretera LU-621, a la altura de Neira de Cabaleiros, cuando el vehículo en el que viajaba la víctima volcó por causas que aún se investigan.

El conductor era el único ocupante del turismo y quedó atrapado en el interior, lo que obligó a intervenir a los equipos de excarcelación.

El 112 Galicia recibió el aviso del accidente alrededor de las 17:20 horas. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias 061, Bomberos de Sarria y la Guardia Civil de Tráfico A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida del hombre.