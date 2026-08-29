Muere María Pardo, exconcejala del PP en Santiago y figura clave en la gestión del urbanismo
OBITUARIO
La abogada y procuradora María Pardo falleció esta madrugada del sábado a los 58 años tras una enfermedad; impulsó la renovación de varios espacios públicos y tuvo un papel destacado durante la tragedia de Angrois
La abogada y política María Pardo Valdés ha fallecido esta madrugada a los 58 años, según confirmó su familia. La que fuera concejala del Partido Popular en Santiago de Compostela entre 2011 y 2015 llevaba tiempo enferma y había sufrido un empeoramiento de su estado de salud en las últimas semanas.
Pardo, nacida en Santiago en 1968, asumió durante el gobierno municipal del PP las áreas de Urbanismo, Vivienda, Rehabilitación, Ciudad Histórica, Desarrollo Urbano Sostenible y Parques y Jardines. También ejerció como portavoz del Gobierno municipal.
Durante su etapa en el Concello impulsó distintas actuaciones que transformaron espacios del centro de la capital gallega, entre ellas los parques infantiles de la plaza de Galicia y la plaza de Vigo. También promovió mejoras en jardines y zonas comunes y participó en proyectos como Smartiago.
Uno de sus principales logros en materia urbanística fue la creación de una comisión mixta que permitió agilizar la concesión de licencias en la zona histórica de Santiago, mediante la colaboración entre la Xunta y el Concello.
Un papel destacado durante la tragedia de Angrois
María Pardo también será recordada por su papel durante la tragedia ferroviaria de Angrois, ocurrida en julio de 2013. Como responsable municipal y portavoz del Gobierno, participó en la coordinación de la respuesta del Concello en los días posteriores al accidente y acompañó a las familias de las víctimas durante uno de los momentos más difíciles de la ciudad.
Su trayectoria política estuvo marcada también por la operación Pokémon, que afectó al gobierno compostelano durante aquel mandato. Pardo fue una de las siete concejalas condenadas inicialmente a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña revocó la condena en 2015 y absolvió a los siete exconcejales, al considerar que no habían cometido delito.
Tras abandonar la primera línea política, Pardo retomó su actividad profesional como procuradora y también desarrolló su faceta empresarial. Madre de tres hijos y la menor de una familia de 13 hermanos, será despedida este sábado en la casa familiar de Rábade (Lugo).
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ENTRE MONTAÑAS
Marcha nocturna “Entre lobos e estrelas”
RESCATES ENTRE ESCOMBROS
Dos de los tres españoles son localizados con vida tras las riadas de Nepal
"EL MAYOR DE LA HISTORIA"
Trump anuncia un acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de petróleo