Una persona ha perdido la vida en la mañana de este jueves tras ser atropellada por un vehículo en la carretera AC-550, a su paso por la parroquia de Goiáns, en Porto do Son. El accidente se produjo sobre las 08,00 horas.

Según ha informado el 112 Galicia, fue la propia conductora del vehículo implicado la que alertó del suceso al servicio de emergencias. En su llamada advirtió de la gravedad del estado de la persona atropellada. Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Noia.

A pesar de la rápida intervención de los equipos desplazados, no se pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima. Los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del accidente.