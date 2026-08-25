Muere una persona tras ser atropellada de madrugada en O Porriño

Una persona ha muerto esta madrugada tras ser atropellada en la A-55, a su paso por O Porriño. El suceso tuvo lugar sobre las 1,10 horas en el kilómetro 22 de la autovía, en las inmediaciones de la parroquia de San Salvador de Budiño.

El 112 Galicia recibió varias llamadas de particulares alertando del atropello y movilizó hasta el lugar al 061, los Bombeiros do Baixo Miño, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Porriño. A su llegada, los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, sin posibilidad de hacer nada por salvar su vida.

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El accidente obligó a interrumpir temporalmente el tráfico en la A-55 mientras se atendía la emergencia y se llevaban a cabo las labores correspondientes. La circulación ya ha sido restablecida.