Muere una persona tras ser recatado en una playa de O Grove

Una persona ha fallecido este sábado en O Grove (Pontevedra) tras ser rescatada del agua en la playa de Seixeliño, en San Vicente, en torno a las 14.00 horas, según ha informado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

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Además de los servicios sanitarios, participaron la Guardia Civil, la Policía Local y el GES de O Grove. A pesar de que los efectivos trataron de reanimar en la arena a esta persona, finalmente falleció.