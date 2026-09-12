Muere una persona tras ser recatado en una playa de O Grove
ACCIDENTE
Los servicios de emergencia trataron de reanimar al fallecido en la arena de la playa de Seixeliño tras ser rescatado del agua
Una persona ha fallecido este sábado en O Grove (Pontevedra) tras ser rescatada del agua en la playa de Seixeliño, en San Vicente, en torno a las 14.00 horas, según ha informado el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.
Además de los servicios sanitarios, participaron la Guardia Civil, la Policía Local y el GES de O Grove. A pesar de que los efectivos trataron de reanimar en la arena a esta persona, finalmente falleció.
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