Muere un trabajador tras volcar con su camión en las obras de la Escuela Naval Militar de Marín
ACCIDENTE LABORAL
El trabajador, perteneciente a una empresa externa, quedó atrapado tras el vuelco del vehículo durante las obras en la Escuela Naval Militar
Un trabajador ha perdido la vida tras volcar el camión que conducía en las obras que se están llevando a cabo en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10.00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el conductor del vehículo podía estar fallecido.
La central de emergencias informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Morrazo, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador de una empresa externa a la Escuela Naval. Los medios trabajan en el lugar para liberar a la víctima, que quedó atrapada tras el vuelco del camión.
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