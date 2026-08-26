Muere un trabajador tras volcar con su camión en las obras de la Escuela Naval Militar de Marín

ACCIDENTE LABORAL

El trabajador, perteneciente a una empresa externa, quedó atrapado tras el vuelco del vehículo durante las obras en la Escuela Naval Militar

Escuela Naval de Marín.
Escuela Naval de Marín. | Marín turismo

Un trabajador ha perdido la vida tras volcar el camión que conducía en las obras que se están llevando a cabo en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10.00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el conductor del vehículo podía estar fallecido.

La central de emergencias informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Morrazo, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador de una empresa externa a la Escuela Naval. Los medios trabajan en el lugar para liberar a la víctima, que quedó atrapada tras el vuelco del camión.

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