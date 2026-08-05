Mueren dos personas tras chocar su furgoneta contra una camión de conservación en la A-6 en Lugo

Dos fallecidos al colisionar una furgoneta y un camión de mantenimiento de carreteras en la A-6, a su paso por Lugo.

Dos personas han muerto este miércoles tras chocar la furgoneta en la que circulaban contra un camión de conservación de carreteras en la autovía A-6, a su paso por Lugo. El siniestro se produjo poco antes de las 16.45 horas en el punto kilométrico 493 de esta vía en sentido A Coruña.

Varios particulares dieron el aviso al 112 Galicia, advirtiendo de que el vehículo que había chocado contra el camión de mantenimiento acababa de incendiarse y los ocupantes permanecían en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Lugo, personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de la vía. A su llegada, los bomberos sofocaron el incendio, pero los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes. Mientras, los operarios del servicio de mantenimiento y conservación han resultado ilesos, ya que se encontraban fuera del camión pintando las líneas de la vía.

La circulación en la autovía permanece cortada en sentido A Coruña mientras continúan los trabajos en el lugar y Tráfico ha habilitado desvíos. Además, el 112 informó también al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.