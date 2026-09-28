FALLECIÓ EN EL HOSPITAL
Un muerto y un detenido tras una pelea de tráfico en la A-55 a su paso por Mos
FALLECIÓ EN EL HOSPITAL
Una persona ha muerto tras un altercado presuntamente relacionado con el tráfico en la autovía A-55, ocurrido este domingo a primera hora de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su posible implicación en los hechos, según han confirmado fuentes del instituto armado.
El incidente tuvo lugar durante la tarde del domingo y, tras lo sucedido, la víctima fue trasladada todavía con vida a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar qué ocurrió durante el altercado. La detención del hombre implicado se produjo este lunes por la mañana, horas después del suceso.
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Un muerto y un detenido tras una pelea de tráfico en la A-55 a su paso por Mos
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