Un muerto y un detenido tras una pelea de tráfico en la A-55 a su paso por Mos

FALLECIÓ EN EL HOSPITAL

La Guardia Civil investiga la muerte de una persona tras un incidente de tráfico en la autovía A-55. La víctima fue trasladada con vida al hospital, donde falleció.

La Región
La Región
Publicado: 28 sep 2026 - 11:28 Actualizado: 28 sep 2026 - 11:50
Un turismo de la Guardia Civil.
Un turismo de la Guardia Civil. | Archivo

Una persona ha muerto tras un altercado presuntamente relacionado con el tráfico en la autovía A-55, ocurrido este domingo a primera hora de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su posible implicación en los hechos, según han confirmado fuentes del instituto armado.

El incidente tuvo lugar durante la tarde del domingo y, tras lo sucedido, la víctima fue trasladada todavía con vida a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

Un detenido mientras continúa la investigación

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar qué ocurrió durante el altercado. La detención del hombre implicado se produjo este lunes por la mañana, horas después del suceso.

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