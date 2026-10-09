La Navidad de Vigo prepara una importante novedad que cambiará uno de sus grandes atractivos por las quejas de los vecinos

La Navidad de Vigo de 2026 llegará con una importante modificación en uno de sus principales reclamos turísticos. La ciudad prepara una nueva ubicación para su popular noria, que abandonará el espacio que ha ocupado durante las últimas ediciones para instalarse en las inmediaciones de la estación de Vialia.

El nuevo emplazamiento previsto es el aparcamiento exterior situado en la zona norte del complejo comercial y ferroviario. La compañía responsable de la atracción ya ha comenzado a gestionar los permisos necesarios para hacer efectivo el traslado, una medida que partiría de una propuesta del Concello.

Un cambio marcado por las reclamaciones vecinales

La posibilidad de modificar la distribución de las atracciones navideñas llevaba tiempo sobre la mesa. Los residentes del centro de Vigo habían manifestado en numerosas ocasiones su malestar por las molestias derivadas de la celebración de las fiestas, especialmente por las dificultades para conciliar el descanso con la actividad del recinto. De hecho, la asociación vecinal Vigo Centro ya había apuntado al entorno de Vialia como posible destino tanto para la noria como para el Cíes Market, otro de los grandes atractivos de la programación navideña.

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En paralelo, el gobierno municipal impulsó diferentes evaluaciones para analizar los efectos de estas instalaciones sobre las viviendas próximas. A los estudios de ruido realizados anteriormente se sumó, a principios de 2026, un análisis de la contaminación lumínica generada por la noria.

Una de las grandes protagonistas de la Navidad viguesa

El cambio de escenario afectará a una atracción que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de las fiestas de Vigo. La estructura utilizada en la pasada edición alcanzaba los 54 metros de altura, pesaba más de 100 toneladas y disponía de 48 cabinas capaces de transportar a cerca de 200 personas simultáneamente.

A sus dimensiones se añade un sistema de iluminación con efectos dinámicos y diferentes tonalidades, que contribuye a convertirla en uno de los elementos más visibles de la decoración navideña.