Nigrán prohíbe hacer hogueras particulares en Playa América y Panxón en San Juan 2026: multas, seguridad y drones

El Concello de Nigrán reforzará este año el dispositivo especial de seguridad de San Juan en Playa América y Panxón con un mayor número de drones para impedir que se excaven grandes agujeros en la arena, una práctica prohibida por motivos de seguridad y protección ambiental. De nuevo, este 2026 se han vuelto a prohibir las hogueras particulares.

El operativo contará con cerca de 200 efectivos de diferentes cuerpos de seguridad y Protección Civil, que vigilarán tanto los arenales principales como zonas más alejadas de Monteferro y Lourido. La tecnología permitirá detectar infracciones en tiempo real e identificar a los responsables.

Las sanciones por cavar agujeros pueden oscilar entre 100 y 3.000 euros en los casos leves y alcanzar hasta 200.000 euros cuando la infracción sea considerada grave.

El dispositivo fue coordinado en una Junta Local de Seguridad presidida por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el alcalde de Nigrán, Juan González. Además, participará un equipo de sensibilización ambiental formado por voluntarios del refugio de animales La Isla de Tali, que repartirá bolsas de basura y recordará a los asistentes la importancia de respetar el entorno natural.

Por segundo año consecutivo, Nigrán dispondrá también del Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Axencia Galega de Emerxencias. A los agentes desplegados se sumarán drones de la Guardia Civil, siete cámaras móviles, un dron cautivo y otro equipado para localizar e identificar posibles infractores en tiempo real.

Desde el Concello recuerdan que estará prohibido acceder a la playa con palas, leña o herramientas para realizar excavaciones y advierten de que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones relacionadas con la alteración del ecosistema litoral o la seguridad ciudadana.