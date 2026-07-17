La nueva financiación para la dependencia permitirá crear 6.156 puestos de trabajo en Galicia

La nueva financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) permitirá la creación de 6.156 nuevos puestos de trabajo en Galicia, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales. La medida forma parte del real decreto-ley aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, que incrementa de forma histórica la aportación del Estado para financiar la atención a las personas dependientes.

El aumento de la financiación entrará en vigor de forma inmediata y supondrá que la Xunta de Galicia reciba 270,5 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, únicamente a través del denominado nivel mínimo de financiación, es decir, la cantidad que el Estado transfiere por cada persona con un grado de dependencia reconocido.

En Galicia, según los últimos datos del Imserso, correspondientes al 31 de mayo de 2026, hay 96.528 personas con prestaciones reconocidas dentro del sistema de dependencia. Gracias a la actualización de las cuantías, la aportación estatal alcanzará 270,8 millones de euros en 2026, lo que supone 90,1 millones más de los previstos hasta ahora. En 2027, la financiación ascenderá a 360,9 millones de euros, con un incremento de 180,3 millones respecto a la cuantía anterior.

El Ministerio destaca que este aumento responde a la subida de las aportaciones por cada persona beneficiaria, especialmente en los casos de mayor necesidad. Así, la financiación para las personas con grado III (gran dependencia) aumenta un 128 %, mientras que para quienes tienen grado II (dependencia severa) se incrementa un 100 %. En el caso del grado I (dependencia moderada), la subida será del 18 %.

Sin esta modificación normativa, la aportación estatal destinada al nivel mínimo de la dependencia en Galicia habría sido de 180,6 millones de euros, por lo que el incremento aprobado supone un importante refuerzo económico para el sistema gallego de atención a la dependencia.

A esta financiación habrá que sumar la correspondiente al denominado nivel acordado, la segunda vía con la que el Gobierno de España participa en la financiación del sistema de dependencia junto a las comunidades autónomas. La cuantía de esa aportación se abordará en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.

El Ejecutivo central considera que este refuerzo económico permitirá mejorar la atención a las personas dependientes, reducir la presión sobre los servicios sociales y favorecer la creación de empleo en un sector con una creciente demanda de profesionales, con una previsión de 6.156 nuevos puestos de trabajo en Galicia gracias al incremento de la inversión pública.