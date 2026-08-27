Nuevo brote de sarna en la residencia DomusVi de Monforte de Lemos

La Consellería de Sanidade ha confirmado la existencia de un brote de sarna activo en la residencia de mayores DomusVi del municipio lucense de Monforte de Lemos. Fuentes del departamento autonómico han indicado que el pasado 18 de junio se declaró un brote con 16 casos, que recibieron el tratamiento oportuno.

El brote todavía no se ha dado por finalizado ya que este jueves Sanidade ha recibido la actualización de seis nuevos casos diagnósticos. Hay que tener en cuenta que los síntomas de la sarna pueden tardar en aparecer entre dos y ocho semanas.

Además, el tiempo establecido en el protocolo para dar por finalizado el brote es de ocho semanas desde la identificación del último caso. El departamento autonómico ha asegurado que está en contacto con la dirección de la residencia, que sigue todas las indicaciones recogidas en el protocolo.

La CIG denuncia la situación

En este contexto, la Unión Local da CIG de Monforte ha denunciado la situación del centro y ha exigido que la dirección informe sobre el estado actual del brote, las medidas adoptadas desde su detección y las indicaciones recibidas por parte de las autoridades sanitarias.

El sindicato reclama también, si todavía no se hubiera hecho, la activación y aplicación efectiva del protocolo de actuación ante la sarna humana en instituciones con cuidadores. Asimismo, la central sindical ha puesto el foco en la falta de personal en el centro, una situación que, según denuncia, estaría generando una importante sobrecarga de trabajo para la plantilla.

La CIG sostiene que no se estaría cumpliendo la ratio de personal necesaria para garantizar una atención digna, segura y de calidad a las personas residentes. Por ello, reclama a la dirección que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar una dotación suficiente de trabajadores y el cumplimiento de las ratios correspondientes.

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DomusVi asegura que activó el protocolo

Por su parte, fuentes de DomusVi han defendido que, desde el momento en que tuvo conocimiento de los casos, se activó de inmediato el protocolo establecido para proteger la salud y el bienestar de profesionales y residentes.

La empresa asegura además que colabora estrechamente con las autoridades sanitarias y con los profesionales implicados para aplicar las medidas preventivas y asistenciales necesarias y garantizar la protección de las personas residentes.

Respecto a la denuncia de la CIG, DomusVi señala que la atención y los cuidados están garantizados, aunque reconoce las dificultades que atraviesa el sector de atención a las personas mayores para incorporar determinados perfiles profesionales, una situación que, según apunta, puede verse especialmente acentuada durante los meses de verano.

La compañía asegura que mantiene de forma permanente los procesos de selección e incorporación de personal y que trabaja en el refuerzo de los equipos para garantizar una adecuada cobertura y mantener los estándares de calidad asistencial.