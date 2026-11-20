Alejandro Sanz actuará el próximo 3 de julio en el estadio de Balaídos, en Vigo, en el marco de su gira "¿Y ahora qué +?". Así lo ha anunciado el propio artista en sus redes sociales, con la idea de que sea una cita que reúna algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria con los temas de su último proyecto discográfico.

Su gira internacional, iniciada en septiembre de 2025, habrá sumado 76 conciertos a su cierre, con 69 actuaciones con todas las localidades agotadas, tras recorrer doce países y Puerto Rico y pasar por algunos de los escenarios más importantes de América y Europa, informa la organización en un comunicado.

Sanz ha obtenido recientemente otro reconocimiento internacional: el Latin Grammy 2026 al "Mejor Álbum Pop Contemporáneo" por el citado trabajo --"¿Y ahora qué?"--, con el que el artista obtiene este galardón por segundo año consecutivo en la misma categoría, después de que la primera entrega del proyecto fuera premiada en 2025.

Publicado en 2025, este álbum abrió una nueva etapa artística y personal para Alejandro Sanz, después de dos años de exploración creativa entre España y Estados Unidos. En este trabajo, el artista se apoya en productores de la nueva escena musical "para explorar nuevos ritmos y géneros, en un viaje de emociones y nuevos comienzos narrado desde la honestidad que caracteriza sus composiciones".

Desde su debut en 1991 con "Viviendo Deprisa", Alejandro Sanz ha construido una de las carreras más destacadas de la música internacional. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han alcanzado la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Se trata del artista español con mayor número de premios Grammy de la historia: Latin Grammy y cuatro Grammy. A lo largo de más de tres décadas, ha colaborado con grandes nombres de la música internacional, entre ellos Alicia Keys, Shakira, Camila Cabello, Laura Pausini, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Carlos Vives, Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Tony Bennett, entre muchos otros. El cantante también ha anunciado otros conciertos en ciudades españolas como Tenerife, Sevilla o Zaragoza, entre muchas otras.