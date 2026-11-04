Un padre y su hijo, acusados de intentar matar a dos hombres con una catana en Galicia: "Estábamos amenazados de muerte"

Un padre y su hijo se enfrentan a penas de 24 y 28 años de prisión, respectivamente, por un presunto doble intento de asesinato en Ferrol. Ambos están acusados de atacar con una catana y un machete a otros dos hombres, también padre e hijo, y de intentar atropellarlos con una furgoneta. Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, los procesados han defendido que fueron las víctimas quienes iniciaron el enfrentamiento.

"Estábamos amenazados de muerte", han asegurado los acusados, que atribuyen el conflicto a problemas con familiares de los denunciantes. Sin embargo, las dos víctimas han negado que existiesen enfrentamientos previos y han sostenido que fueron atacadas por sorpresa.

"Entré en pánico y le pegué con el machete, en la nuca"

El acusado más joven ha explicado que presenció desde una ventana cómo, según su versión, otros hombres estaban agrediendo a su padre. "Yo lo que vi es que lo iban a matar", ha declarado. "Le estaban pegando, no paraban, entré en pánico y le pegué con el machete, en la nuca", ha reconocido sobre el golpe que propinó a una de las víctimas.

Por su parte, el padre ha admitido que sacó una catana, aunque ha negado haberla utilizado para atacar. Según su relato, el enfrentamiento comenzó porque uno de los denunciantes lo miró mal.

"Me dijo qué pasa y yo le dije nada, nada", ha explicado. Posteriormente, según su versión, apareció el padre del otro hombre y ambos empujaron a su mujer cuando sostenía a un niño pequeño. "Ahí saqué la catana para asustarles", ha afirmado.

También ha atribuido las heridas de uno de los denunciantes a que ambos estaban forcejeando en el suelo. "No paraba de agarrar la catana", ha señalado.

Una de las víctimas sufrió una fractura en la cabeza

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:45 horas del 31 de octubre de 2025, en las inmediaciones de la avenida de Vigo y la plaza Camilo José Cela de Ferrol.

Según la Fiscalía, tras una discusión inicial, uno de los acusados recorrió unos 100 metros en dirección prohibida con su furgoneta y se detuvo. Allí continuó el enfrentamiento con los otros dos hombres. En ese momento apareció su hijo, presuntamente armado con un machete de grandes dimensiones, con el que golpeó fuertemente en la cabeza a una de las víctimas.

La Fiscalía pide hasta 28 años de cárcel

El Ministerio Público considera que los hechos constituyen dos delitos de asesinato en grado de tentativa y solicita las siguientes penas:

24 años de prisión para el padre , a razón de 12 años por cada delito.

28 años de prisión para el hijo, con penas de 14 años por cada delito.

La acusación particular mantiene la misma calificación jurídica.

Por su parte, la defensa solicita que el padre sea condenado por un delito de lesiones y que los hechos atribuidos al hijo se consideren un homicidio en grado de tentativa, con la aplicación de una eximente de legítima defensa.

El tribunal deberá determinar ahora si los acusados actuaron con intención de matar, como sostiene la Fiscalía, o si el enfrentamiento se produjo en las circunstancias descritas por las defensas.