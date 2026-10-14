El Parlamento de Galicia recibe un Premio Solidario por su compromiso con la inclusión

El Parlamento de Galicia ha recibido el Premio Solidario del Grupo Social ONCE en reconocimiento a su compromiso con la inclusión y la plena integración de las personas con discapacidad. El galardón pone en valor las iniciativas impulsadas por la Cámara autonómica para avanzar hacia una institución más accesible y garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Durante el acto de entrega, el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, reafirmó el compromiso de la institución con la inclusión y animó a la sociedad gallega a implicarse en la eliminación de las barreras que dificultan la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Santalices definió este objetivo como "irrenunciable".

"El Parlamento solo tiene verdadero sentido si sabe escuchar, abrirse a la sociedad y estar cerca de las personas, sobre todo de las que puedan tener más dificultades para ejercer plenamente sus derechos democráticos en todos los ámbitos", señaló.

La Cámara autonómica ha desarrollado durante las últimas dos décadas distintas actuaciones para mejorar la accesibilidad y favorecer la participación de las personas con discapacidad. Entre las primeras medidas figuró la incorporación de la lengua de signos a las actividades de la Cámara, una iniciativa que posteriormente se amplió con nuevas actuaciones.

En la actualidad, el Pazo do Hórreo cuenta con mejoras en los accesos, medidas de integración laboral mediante plazas y bolsas de trabajo específicas, un bucle electromagnético para personas usuarias de audífonos y pictogramas dirigidos a personas con autismo.

Estas actuaciones buscan facilitar el acceso a las instalaciones, mejorar la comunicación y promover la igualdad de oportunidades tanto dentro de la institución como en su relación con la ciudadanía.

Un reconocimiento al trabajo colectivo

Durante su intervención, Santalices también destacó la labor de las demás personas y organizaciones premiadas, así como la trayectoria de la ONCE en favor de la integración social. En este sentido, subrayó el significado especial de un reconocimiento concedido por una entidad que lleva décadas trabajando por la solidaridad y la inclusión.

El presidente de la Cámara dedicó el premio a los trabajadores del Parlamento y a las entidades, centros educativos y organizaciones que colaboran con la institución, además de agradecer la labor de quienes contribuyen, muchas veces de forma anónima, a construir una sociedad más inclusiva.

"En un tiempo en que, a veces, parece que predominan el individualismo, la inmediatez o la indiferencia, estos premios nos recuerdan que hay otra manera de hacer las cosas", concluyó.