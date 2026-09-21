El Parlamento de Galicia recibe el Premio Solidario ONCE 2026 por su compromiso social

El Parlamento de Galicia ha sido reconocido con el Premio Solidario Grupo Social ONCE Galicia 2026, en la categoría de Administración Pública, por su labor de apertura a la sociedad y su compromiso con los derechos de la infancia y de los colectivos vulnerables.

El jurado ha destacado la consolidación en la Cámara autonómica de un “modelo pionero” de apertura social y participación ciudadana activa, desarrollado a través de iniciativas continuadas de sensibilización, el impulso de las iniciativas legislativas populares y la celebración anual de plenos solidarios.

Estos plenos cuentan con la participación de cientos de escolares procedentes de distintos puntos de Galicia y forman parte de las actividades con las que la institución busca acercar su funcionamiento a la ciudadanía.

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La entrega de premios será el 14 de octubre

El jurado también ha valorado el papel del Legislativo gallego como institución pública “transparente, empática e vertebradora das demandas das organizacións non gubernamentais e dos colectivos en exclusión, impulsando a escoita activa á cidadanía”.

El Parlamento recibirá el galardón el próximo 14 de octubre, en un acto en el que también serán reconocidos los premiados de las restantes categorías.

Entre ellos figuran la asociación STOP, distinguida en la categoría de Institución u ONG; Solidarios cos Maiores, en la de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación; el grupo Nauterra, en la categoría de Empresa; y la científica e investigadora Marisol Soengas, reconocida en la categoría de Persona Física.