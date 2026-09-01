El Parlamento premia un acto de civismo en Vigo

Una familia fue testigo de cómo dos mujeres africanas se enzarzaron entre ellas y el padre de la familia medió para separarlas. Una de las mujeres tenía un bebé en brazos y el hombre evitó que el incidente entre ellas fuera a más o que el pequeño sufriera algún daño. Esta persona no dudó en involucrarse y consiguió reducir el encontronazo.

La hija, que estaba junto a su padre en el lugar de la pelea, sufrió un ataque de pánico. La historia terminó con un reconocimiento por su humanidad y solidaridad hacia los miembros de esta familia que, en lugar de solo mirar y no intervenir, no dudó en implicarse y poner de su parte para solucionar un problema en la vía pública. Un acto destacado en un momento en el que lo más habitual es que predomine la pasividad de los ciudadanos cuando se produce algún incidente.