Parte del muro de los nichos del antiguo cementerio de Bonaval se derrumba por el mal tiempo

El antiguo cementerio de Bonaval, Santiago, quedó afectado por el derrumbamiento de los muros de nichos que cayeron sobre las lápidas desde una gran altura.

Desde el Consello de Santiago se informó que el accidente estuvo provocado por la inestabilidad del terreno generada por las intensas lluvias que han estado presente en Galicia en las últimas semanas.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Goretti Sanmartín, informó que se van a comenzar a llevar a cabo actuaciones de emergencia para restaurar la zona y que esta no solo afectará a la parte derrumbada sino a todo el conjunto de nicho.

Debido al actual estado de inestabilidad del terreno y la dificultad de ingresar maquinaria primero se deberá estabilizar la zona afectada y con diversos organismos para comenzar la rehabilitación del espacio.Este accidente obligó a cerrar la zona

Antecedentes en 2019

El cementerio de Bonaval ya había visto como uno de los muros se derrumbaba en 2019 causando la muerte de una persona en la rúa Costiña da Morte y cuyas obras de rehabilitación tardaron en finalizarse 17 meses.