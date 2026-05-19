Permanece hospitalizado en Lugo el hombre acusado de apuñalar a su madre durante un brote psicótico

El hombre detenido el domingo en la ciudad de Lugo por presuntamente apuñalar a su madre durante un brote psicótico permanece hospitalizado en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), por lo que se retrasa su declaración ante el Juzgado de Instrucción.

La mujer falleció en el HULA en la madrugada del lunes después de resultar gravemente herida al ser apuñalada, presuntamente, por su hijo durante un brote psicótico cuando ambos se encontraban solos en casa.

La mujer fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, adonde llegó con vida pero en estado grave tras los hechos, que tuvieron lugar en una vivienda situada en la Praza de Bretaña, donde el hombre convivía con sus padres. Según las investigaciones, el agresor habría atacado a su madre con un arma blanca en el interior del domicilio y luego habría salido de casa.

Fue el padre del presunto autor quien, al regresar al domicilio y encontrar a su esposa herida, avisó a los servicios de emergencia, que se desplazaron al lugar. La dotación contó con varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Lugo. La mujer fue trasladada de urgencia al HULA en estado crítico, aunque finalmente no pudo superar la gravedad de las lesiones y falleció de madrugada.

La Policía Nacional detuvo al supuesto agresor pocas horas después del ataque y lo llevó al HULA también para ser atendido. Por el momento, el operativo mantiene abierta la investigación, que está bajo secreto de sumario. La mujer será enterrada este martes por la tarde en el cementerio municipal después del funeral, que se oficiará en la iglesia de A Nova.