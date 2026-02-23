Un pescador encuentra un cadáver flotando frente al puerto de Vigo

Un trágico suceso tuvo lugar este lunes en la Avenida de Beiramar, en Vigo, donde un pescador avistó alrededor de las 16:45 horas un cuerpo flotando en el agua en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo.

Tras el aviso, se activó un amplio dispositivo de emergencias en el que participaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, la Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo y los bomberos.

Los equipos desplazados procedieron a recuperar el cuerpo del agua y a acordonar la zona mientras se iniciaban las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las causas del deceso.