Piden 10 meses de cárcel para un hombre que se masturbó delante de menores en una playa de Vigo
PROVOCACIÓN SEXUAL
La Fiscalía solicita 10 meses de prisión y cinco años de libertad vigilada para el acusado de Vigo, además de tres años de inhabilitación para trabajar con menores
El tribunal de instancia de Vigo, sección penal, plaza 2, acogerá este jueves un juicio contra un hombre octogenario acusado de un delito de exhibicionismo y provocación sexual, por masturbarse en una playa delante de menores.
Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la tarde del 6 de agosto de 2025, cuando el acusado estaba en la playa de Carril de Santa Baia, "vestido con un tanga femenino que le tapaba parcialmente y que le transparentaba los genitales".
En un momento determinado, el hombre comenzó a tocarse los genitales, estando en una zona próxima y a la vista de varios menores, de edades comprendidas entre los 2 y los 9 años, y posteriormente se bajó el tanga y procedió a masturbarse.
Por estos hechos, el Ministerio Público pide que sea condenado a 10 meses de prisión y a la medida de libertad vigilada durante cinco años. También solicita que sea inhabilitado durante tres años para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto directo con menores.
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