Piden 34 años de cárcel por asesinar a otro hombre y acuchillar a su novia en Redondela: "Lo vas a pagar"

Fiscalía solicita hasta 34 años de cárcel para un hombre por asesinar a otro varón y acuchillar a la novia de este, dejándola gravemente herida en la localidad pontevedresa de Redondela.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de enero del año pasado, cuando la víctima estaba en un salón de juegos. Allí, mantuvo una conversación telefónica con el procesado, quien a través de audios de WhatsApp le dijo expresiones amenazantes como: "lo siento por mi mujer, pero uno de los dos nos vamos de aquí hoy o los dos"; "lo vas a pagar y uno de los dos sale mal"; "vamos a ver quién de los dos revienta hoy"; "si tengo que morir muero, pero que voy a hacer contigo lo mismo, también".

Además, la discusión se extendió a una tercera persona que estaba en compañía del fallecido, a quien en el acusado también se refirió al enviar audios como: "hoy va a acabar todo, hoy vamos a cenar los tres en el infierno", o "dime dónde queda el Luckia que te voy a buscar ahora, va a haber plomo para todo Dios y eso no lo paráis".

Poco después, el acusado se habría presentado en el exterior del establecimiento, aproximándose a la víctima y clavándole un cuchillo en el cuello, causándole una herida sangrante.

Tras la agresión, el acusado, esgrimiendo en todo momento el cuchillo, se dirigió al aparcamiento donde había estacionado su coche, siendo perseguido por la víctima. En ese momento, se presentó en el punto la pareja sentimental del fallecido, bajándose del coche el procesado y apuñalándolo en el costado, "provocándole la muerte en el acto".

Posteriormente, asestó una puñalada en el costado de la novia del fallecido, "con afán de acabar con su vida", la cual sufrió graves lesiones, pero logró salvar su vida. Por todo ello, Fiscalía lo acusa de dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa, solicitando 34 años de prisión, así como el pago de una responsabilidad civil de casi 250.000 euros.