El plan estatal a 2030 deja dudas en la red eléctrica gallega

El Ministerio para la Transición Ecológica presentó esta semana el nuevo borrador de la planificación eléctrica estatal con horizonte 2030, una hoja de ruta dotada con 17.000 millones de euros de inversión global tras la eliminación del tope de gasto anual en redes. Para el mapa gallego, la propuesta del Gobierno central contempla la construcción de 10 nuevos parques de subestaciones, el despliegue de 208 kilómetros de líneas de transporte y una inyección adicional de 1.600 megavatios de capacidad destinada a dar encaje a proyectos industriales de gran demanda.

No obstante, la puesta en marcha de estas actuaciones estará supeditada a los plazos ordinarios de tramitación y ejecución de obras hasta el final de la década. El documento focaliza el refuerzo en nodos estratégicos como la automoción, el desarrollo del hidrógeno verde o la electrificación de los puertos, además de preparar la infraestructura para canalizar más de 5.000 megavatios de generación renovable y almacenamiento.

En este contexto, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha exigido la máxima celeridad en la aprobación del documento, prevista para finales de año, pero ha vuelto a elevar el tono por las deficiencias detectadas en el mapa autonómico. Lorenzana alerta de que el borrador pasa por alto el refuerzo de la Plisan entre Pontevedra y Ourense, además de la conexión con el área central de Lugo, trazados estratégicos que considera indispensables para acompasar el despliegue de la red al desarrollo de nuevo suelo industrial y garantizar el suministro de energía firme en la comunidad.