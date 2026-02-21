Un Policía Local de Vigo a juicio por supuesta agresión sexual

Un agente de la Policía Local de Vigo será juzgado por presunta agresión sexual a la hermana de un amigo en 2022.

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de noviembre de 2022, cuando el acusado, que era amigo del hermano de la víctima y se encontraba de fiesta, contactó con ella (que también había salido esa noche, aunque no con él) para llevarla a casa.

Así, tanto la víctima como otras dos chicas se subieron al coche del acusado para volver a sus domicilios. En un momento del trayecto, las otras dos jóvenes se bajaron y el policía y la joven hermana de su amigo se quedaron solos.

La chica, "por razones no aclaradas", empezó a sentirse mal y perdió la consciencia, circunstancia que aprovechó el acusado para llevarla a una zona oscura y arbolada. Allí la agredió sexualmente, despertándose la joven al sentir un fuerte dolor en el ano; y, aunque le pidió que parase, el acusado le insistió en seguir.

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito de agresión sexual y pide que se le impongan 15 años de cárcel, 10 años de libertad vigilada y 20 años de inhabilitación para ejercer oficios que impliquen contacto con menores.

Igualmente, pide que se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima por un tiempo de 25 años, y que la indemnice en un total de 37.600 euros por las secuelas y perjuicios morales.

Condena anterior

El acusado fue condenado anteriormente a 6 meses de prisión y a pagar una multa de 2.880 euros, precisamente por vulnerar la orden de alejamiento de la chica que lo denunció por agresión sexual. Según consideró probado el juzgado de lo Penal 3 de Vigo, este agente (suspendido) se acercó con su coche a pocos metros de la joven y le hizo un gesto simulando que le apuntaba y disparaba con una pistola.

Además, fue juzgado a principios de 2025, junto con otro agente, acusados de detener a una mujer que les había grabado y de esconderle el teléfono. En ese caso, ambos agentes fueron absueltos después de que la Fiscalía retiró su acusación.