El PPdeG exige al Gobierno "eliminar definitivamente" en el rural la cita previa obligatoria en la Seguridad Social

El PP ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "elimine definitivamente la obligatoriedad de la cita previa" en las oficinas de la Seguridad Social de las zonas rurales y "garantice una atención presencial directa, accesible y de calidad" a todos los ciudadanos, "sin diferencias entre territorios, criticando que la cita previa solo sea obligatoria en los municipios del rural".

Lo han trasladado en Celanova la diputada estatal Ana Vázquez y el senador Francisco José Fernández, acompañados por la secretaria de la gestora local del PP en la localidad, Ana Antorrena, ante una de las oficinas de la Seguridad Social que, reprueban los populares, "aún mantienen la obligatoriedad de la cita previa".

Los representantes populares denunciaron que el Ejecutivo "continúa haciendo caso omiso al mandato del Congreso de los Diputados, que el pasado 28 de mayo aprobó, por 186 votos a favor y 159 abstenciones, una Proposición no de ley del Grupo Popular para eliminar la cita previa como requisito exclusivo de acceso a las oficinas de la Administración General del Estado".

"Pasaron más de dos meses desde que el Congreso le ordenó al Gobierno central garantizar una atención presencial con o sin cita previa, pero nada ha cambiado", han advertido. Como ejemplo, señalaron que la propia página oficial de la Seguridad Social "continúa indicando que en el centro comarcal del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Celanova la atención se presta con cita previa obligatoria".

Deficiencias ferroviarias en Pontevedra

También este martes, el senador popular José Crespo y el diputado Juan Bayón han comparecido ante la estación de tren de Pontevedra para denunciar el "desprecio" del Gobierno estatal ante el "caos" y las "graves deficiencias" del sistema ferroviario que afecta a la provincia de Pontevedra.

Los populares han impulsado iniciativas en las Cortes para exigir "soluciones inmediatas" y piden al ministro de Transportes, Óscar Puente, explicaciones por la "exclusión" de Galicia de la migración al ancho de vía internacional y "por las continuas averías, atrasos y subidas de precios, que llegan a cuadriplicarse".

Asimismo, han reclamado a Adif "la ejecución urgente de desbroces en las márgenes de las vías" para "evitar nuevos incendios forestales" tras los graves episodios vividos en Ourense.