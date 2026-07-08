El primer buque de SAIC llega a Ferrol con más de 700 vehículos de MG para impulsar su proyecto industrial en Galicia

El buque Anji Forever atracado en el puerto exterior de Ferrol con más de 700 vehículos de MG a bordo.

El puerto exterior de Ferrol ha recibido este miércoles el primer buque portavehículos de SAIC Motor, un hito que marca el inicio de la operativa logística del fabricante chino en Galicia. El Anji Forever, procedente de China tras una travesía de más de un mes, atracó a primera hora de la mañana en la dársena de Caneliñas con más de 700 vehículos de la marca MG a bordo.

La maniobra de entrada se desarrolló sin incidencias y contó con el apoyo de dos remolcadores. A lo largo de la jornada estaba previsto descargar alrededor de 500 automóviles, mientras que el resto permanecerá en el buque hasta completar la operativa.

Los vehículos serán trasladados a la campa logística del puerto exterior antes de su distribución por carretera a distintos concesionarios y centros logísticos del país.

Operarios descargan los vehículos transportados por el Anji Forever en la dársena de Caneliñas. | Daniel Alexandre

Ferrol, pieza clave en la estrategia europea de SAIC

La llegada de este primer cargamento supone un paso decisivo en el proyecto industrial que SAIC desarrollará en Galicia. La multinacional pretende utilizar el puerto exterior de Ferrol como centro logístico temporal, con la previsión de que un buque portavehículos recale en sus instalaciones aproximadamente una vez al mes.

Esta primera escala también servirá para evaluar la capacidad operativa del puerto de cara a la futura implantación de una planta de fabricación de vehículos eléctricos e híbridos de MG en Caneliñas. El proyecto contempla una inversión cercana a 200 millones de euros, la creación de más de 2.000 empleos entre directos e indirectos y una producción estimada de 120.000 vehículos al año cuando la factoría entre en funcionamiento, previsiblemente en 2028.

La llegada del primer portavehículos de SAIC marca el inicio de la operativa logística de la compañía en Ferrol. | Daniel Alexandre

El Anji Forever, botado en 2025, cuenta con 228 metros de eslora y 38 metros de manga. Además, forma parte de una nueva generación de portavehículos preparados para utilizar metanol como combustible alternativo de bajas emisiones, reforzando el compromiso de la compañía con un transporte marítimo más sostenible.

La llegada del buque despertó una notable expectación en Ferrol, donde numerosos vecinos siguieron desde el exterior del puerto el desembarco de los primeros vehículos de una iniciativa llamada a convertirse en uno de los principales proyectos industriales de Galicia en los próximos años.