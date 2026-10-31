Se reactivan los permisos para realizar quemas agrícolas y forestales en Galicia

La Xunta permite de nuevo la realización de quemas agrícolas de particulares en Galicia.

Se reactiva a partir del próximo lunes 2 de noviembre las comunicaciones para realizar quemas agrícolas por parte de particulares en Galicia, así como las solicitudes de autorización para quemar restos forestales acopiados. La medida permite retomar estos trámites después de su suspensión temporal.

En el caso de las quemas agrícolas, las personas interesadas deberán comunicar su intención con al menos dos días de antelación, por lo que quienes soliciten un nuevo permiso el lunes podrán realizar la quema a partir del miércoles 4 de noviembre.

Las comunicaciones podrán realizarse a través de la página web de la Consellería de Medio Rural o mediante una llamada al teléfono 012. En ambos casos, los solicitantes deberán confirmar expresamente que se trata de una quema de restos agrícolas procedentes de explotaciones.

Autorización para las quemas forestales

La reactivación también incluye las solicitudes de autorización para quemar restos forestales previamente acopiados. En este caso, es necesario disponer de una autorización administrativa, debido al mayor riesgo que entrañan este tipo de actuaciones.

Los trámites podrán realizarse a través de la web de la Consellería de Medio Rural, de acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. Asimismo, el teléfono 012 estará disponible en días laborables para facilitar las comunicaciones.

La Xunta recuerda que tanto las comunicaciones como las autorizaciones dejarán de tener validez durante las jornadas en las que se registren condiciones meteorológicas adversas, como viento o temperaturas elevadas, por lo que no se podrán realizar quemas en esas circunstancias.