Vídeo | Rescatados en helicóptero los 17 tripulantes de un pesquero gallego tras encallar en Escocia

Los 17 tripulantes del pesquero gallego Génesis, perteneciente a la compañía ribeirense Basoñas Mar, han sido rescatados este jueves por vía aérea después de que el buque embarrancase en la zona de Old Man of Hoy, en las islas Orcadas, al norte de Escocia.

El pesquero emitió una señal de socorro poco después de las 7:30 horas tras golpear unas rocas, según informó la Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido.

En el operativo participaron helicópteros de los Guardacostas de Sumburgh y Stornoway, un bote salvavidas de Stromness RNLI, equipos terrestres de Kirkwall y St Margaret's Hope y un avión de patrulla de la Royal Air Force. También colaboró el Hamnavoe, un ferry de pasajeros que se desvió de su ruta para prestar asistencia al pesquero.

El rescate tuvo que realizarse por aire

Las condiciones meteorológicas y la situación del Génesis, en una zona rocosa próxima a un acantilado, impidieron que la evacuación pudiera realizarse por mar.

Finalmente, un helicóptero de Stornoway evacuó a los 17 tripulantes, que fueron trasladados posteriormente a Kirkwall. La Agencia Marítima y de Guardacostas británica confirmó que ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido durante el incidente.