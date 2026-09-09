Rescatan a un hombre de 69 años del agua en una playa de Sanxenxo y lo evacúan en helicóptero

Un hombre de 69 años ha tenido que ser rescatado del agua este miércoles por la tarde en la playa de Bascuas, en Noalla, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. Posteriormente, fue evacuado en helicóptero al hospital.

Según informa el Concello de Sanxenxo, el hombre pidió auxilio mientras se encontraba en el agua y varias personas acudieron en su ayuda para conseguir sacarlo. "Tragó bastante agua, pero no perdió la consciencia", explican fuentes municipales.

El 112 Galicia recibió la alerta alrededor de las 16:50 horas, cuando un particular comunicó que una persona había sido sacada del agua y que varias personas presentes en la playa trataban de reanimarla.

Evacuado en helicóptero al Hospital de Montecelo

Hasta la zona se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargó de trasladar al afectado al Hospital de Montecelo.

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil, el Servicio de Emergencias y la Policía Local de Sanxenxo.