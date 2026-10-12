Rescatan a un hombre de 92 años en helicóptero tras encontrarlo en una zona rocosa de Sanxenxo

Un hombre de 92 años, vecino de Dorrón, ha sido localizado este mediodía en una zona de rocas de la playa de Agra, tras echarlo en falta en su casa. Así lo informa el consistorio en relación a un aviso que se produjo al 112 sobre las 14,15 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, de Emergencias y una ambulancia, aunque, previamente, fue la hija quien lo encontró tras notar que faltaba de su domicilio.

El hombre fue rescatado por el helicóptero del 061. Presentaba un golpe en la cabeza, pero estaba consciente en el momento del traslado al centro hospitalario Álvaro Cunqueiro, tras su localización en una zona escarpada.

Sobre el suceso, el servicio de emergencias 112 explica que el Pesca I, de Gardacostas de Galicia, rescató al varón tras recibir un aviso sobre la caída del mismo en una zona de rocas de difícil acceso en esta playa de Sanxenxo.

Poco después, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias contactaron con un familiar del implicado, quien explicó que había desaparecido de casa y que, tras salir en su búsqueda, acabaron encontrándolo caído y con un golpe en la cabeza.

De inmediato, se activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo.

Tras valorar la situación desde el lugar, los servicios de emergencias confirmaron la movilización del helicóptero Pesca I, del Servizo de Gardacostas de Galicia, que se encargó del rescate y del posterior traslado de la persona al Hospital Álvaro Cunqueiro.