Unos rescoldos reactivan el incendio en la Comisaría de Santiago

Incendio en la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela.

Este lunes el humo volvió a salir de la Comisaría de Santiago tras reactivarse el incendio, sufrido el pasado jueves, por unos rescoldos.

Los hechos ocurrieron en torno a las 10.00 horas de este lunes cuando en el sótano del edificio se reactivaron los rescoldos obligando a Bomberos, Policía Local y Protección Civil a desplazarse hasta el lugar de los hechos.

Según ha explicado la comisaria de policía, Nuria Palacios, a los medios de comunicación, lo ocurrido "forma parte del proceso normal de extinción de un incendio". Amplían fuentes de los bomberos que "ya están terminando los trabajos".

Esta situación afecta a la prestación del servicio y la propia policía ha recomendado a las personas que se acercaron a renovar el DNI acudir a otras comisarias, como la de Carballo, Ferrol, Ribeira, Lalín o A Coruña para realizar dichos trámites. Lo mismo ha ocurrido con alguna persona que se ha acercado a poner una denuncia.

Si bien se están realizando documentaciones de urgencia, servicios como el negociado de extranjeros "de momento no se han podido retomar ni a mínimos", por lo que se están derivando a Coruña.

"Tenemos un menor número de equipos informáticos disponibles, entonces lo que es el DNI y el pasaporte están haciéndose documentaciones de urgencia y vamos a intentar si esto se demora, incrementar esos equipos para dar servicio a la ciudadanía" detalló Palacios.

Con respecto a cuándo se podrá retomar la normalidad, la comisaria ha indicado que hay que hacer una serie de mediciones para retomar las actividades de forma "segura" y que no haya "ningún riesgo laboral".