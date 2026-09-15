Roban "al descuido" un maletín con dinero, tarjetas bancarias y un teléfono y exigen un rescate para su devolución
DOS DETENIDOS
Dos delincuentes han sido detenidos por la Policía Nacional en Vigo acusados de extorsionar a un hombre. Se les investiga por un delito de hurto y otro de extorsión, tras sustraer un maletín con dinero y un teléfono y exigir un 'rescate' a su dueño para devolvérselo. Pidieron 20 euros.
Los hechos ocurrieron a finales de agosto en un parque de la ciudad olívica, donde la víctima sufrió el hurto al descuido de un maletín. Posteriormente, los ladrones le eigieron un pago de 20 euros para devolverle sus pertenencias, indicándole que se desplazara a una zona próxima, donde habían dejado el maletín.
Una vez recuperado, el perjudicado comprobó que, del interior, faltaban 1.500 euros en efectivo, varias tarjetas bancarias y un teléfono móvil, por lo que interpuso una denuncia.
La Policía Judicial se hizzo cargo de la investigación y logró identificar a los dos presuntos autores del hurto. Así, se puso en marcha un operativo para localizarlos y fueron finalmente detenidos en la madrugada del pasado 10 de septiembre.
Los arrestados fueron puestos a disposición del juzgado, que ordenó el ingreso en prisión de uno de ellos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA
La Xunta acelera el empleo con un plan de 2,6 millones para integrar a 2.100 inmigrantes regularizados
EL FUTURO DE LA AUTOMOCIÓN
Stellantis lo deja claro: “Vigo es muy importante para nosotros”
Lo último
MÁS DEPORTE
El Descenso Popular llenó el Sil de palistas
EL PP TRABAJA EN EL TEXTO
Feijóo ve "lógico" retirar la nacionalidad a los inmigrantes que "cometan delitos de sangre"