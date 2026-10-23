Rueda alerta de una posible estrategia organizada detrás de los disturbios en A Coruña: "Hai algo organizado"
III FORO ANCARES
Alfonso Rueda condena los altercados registrados en A Coruña, los compara con disturbios de otras ciudades europeas y advierte de una posible estrategia organizada detrás de la violencia.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a condenar este viernes los altercados registrados esta semana en A Coruña, que ha relacionado con otros episodios violentos ocurridos en distintas ciudades europeas. El mandatario gallego considera que existen indicios de una posible estrategia organizada y ha advertido contra quienes justifican estos comportamientos.
Así lo ha manifestado durante el III Foro Ancares, los retos del Noroeste, organizado por Diario de León y El Progreso en Ponferrada, donde ha participado junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Rueda se ha mostrado "francamente preocupado" por los incidentes y ha asegurado que existen similitudes entre lo ocurrido en A Coruña y las protestas violentas de otras ciudades europeas.
"Non só na coincidencia no tempo, senón nas estéticas dos que son máis violentos neses disturbios. Podes ir a Milán, a París ou á Coruña o outro día. É que aí hai algo organizado que nos ten que preocupar moito", ha afirmado.
"Non o queremos nin o imos tolerar"
El presidente gallego ha insistido en que los disturbios no deben normalizarse ni tratarse como episodios aislados que desaparecen sin consecuencias. "Isto é unha estratexia e temos que ser clarísimos dicindo que, de ningunha maneira, nin o queremos nin o imos tolerar", ha manifestado.
Rueda ha reconocido que puede existir descontento social, pero ha recalcado que ninguna reivindicación justifica recurrir a la violencia. En este sentido, ha expresado su "absoluto apoio, sen ningunha fisura, ás forzas e corpos de seguridade", frente a quienes, según ha denunciado, tratan de cuestionar o criminalizar su actuación. También ha reclamado tolerancia cero ante los incidentes violentos, advirtiendo de que la falta de firmeza podría favorecer su continuidad. "Se non somos firmes desde o principio, todo isto seguirá avanzando porque nin é casual, nin vai ser cousa dun minuto, nin está desorganizado", ha señalado.
El titular de la Xunta también ha cuestionado la postura de dirigentes del BNG ante los altercados y ha lanzado una advertencia: "Ollo cos que xustifican e cos tibios que se poñen de perfil".
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