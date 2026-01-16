Rueda califica la propuesta estatal como “inasumible”

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, confía en que su partido mantendrá la unidad ante el debate de la financiación autonómica, y que en la cumbre convocada por el jefe de filas popular, Alberto Núñez Feijóo, el próximo domingo en Zaragoza todos dirán “lo mismo”.

Así lo trasladó ayer durante su intervención en el ciclo Vecinos y amigos, organizado por el Heraldo de Aragón, en el que la financiación ha estado en el foco y donde ha reiterado el rechazo de la Xunta al modelo propuesto por el Gobierno, un “trágala” que no está dispuesto a aceptar. Para combatirlo, de hecho, no cierra ninguna puerta, tampoco la judicial, aunque considera que un paso de este tipo debería ser “el último recurso”.

“Si cada vez que tenemos que discutir un asunto estructural en nuestro país la solución es, a la primera, ‘vete a los tribunales y déjame en paz’, a mí no me gustaría que esta fuera la solución”, dijo, aunque admitió que no renunciará a ello si se queda como “último recurso”.

“Pero vamos a intentar todas las posibilidades para no ir a los tribunales. Por muchas razones: entre ellas, la cuestión del tiempo, y aparte del resultado, ya no me quiero meter en eso, pero depende de quién lo juzgue y de cuál sea el momento”, reflexionó, al tiempo que se mostró tranquilo, en clave interna, por la cita de barones del PP el domingo.

Un partido "razonable"

Así, reivindicó que tiene la “enorme suerte” de pertenecer a un partido “razonable”, por lo que augura que lo que ocurrirá en esa cumbre interna es que habrá coincidencia en que el Gobierno ha articulado un modelo de financiación que “solo le gusta a quien lo ha diseñado, que es una comunidad, Cataluña”.

Tras mencionar que las reacciones de las comunidades que gobierna el PSOE también han sido desfavorables a la propuesta del Ejecutivo central, recalcó que, en el caso de los populares, el domingo todos compartirán postura.

“Lo que diremos es que, con nuestras diferencias y aunque no todos queremos los mismos criterios, todos defendemos que somos un país en el que hay que garantizar la solidaridad y la igualdad en la prestación de servicios, que nadie puede romperla”, aseveró Rueda.

“Inasumible”

El presidente gallego se reafirmó ayer en Zaragoza en que la propuesta del Gobierno es “absolutamente inasumible” y Galicia “sale muy mal” parada. “Igual que Aragón”, apostilla, antes de recalcar que hubo unidad entre las comunidades, a excepción de Cataluña, en el rechazo a este nuevo modelo.

Así, insiste en que, aunque no se puede “despreciar” el criterio por número de habitantes, es imprescindible tener en cuenta el coste de la prestación de servicios y subraya que variables como el envejecimiento y la dispersión son fundamentales en el caso gallego.

En todo caso, pese a admitir que las comunidades “discutirían muchísimo” porque tienen distintos puntos de vista, se mostró optimista en que sería posible alcanzar “un acuerdo” si sobre la mesa hubiese una propuesta “seria” y no un “trágala” -según dijo-, pactado previamente con una única autonomía.

Debate nacional sobre vivienda y “confianza absoluta” en Feijóo

En el acto organizado por Heraldo de Aragón, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participó en una entrevista conducida por el director del diario, Mikel Iturbe, en la que se abordaron cuestiones de actualidad nacional e internacional, entre ellas el problema del acceso a la vivienda. Rueda subrayó que se trata de “el principal problema que tiene la gente” y puso en valor el esfuerzo de su Gobierno para ampliar el parque público residencial.

En este contexto, criticó los compromisos del Ejecutivo central, recordando que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió 184.000 viviendas en toda España y asegurando que en Galicia “no ha hecho ninguna”. Frente a ello, destacó que la Xunta de Galicia tiene actualmente 3.000 viviendas en ejecución y otras 1.000 en tramitación, con el objetivo de alcanzar las 8.000 en esta legislatura. Durante su intervención en este acto, Alfonso Rueda se mostró plenamente convencido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será el próximo presidente del Gobierno de España una vez que se celebren elecciones. No obstante, señaló que la convocatoria de elecciones generales depende “egoístamente” del interés de una sola persona, en referencia directa al presidente Pedro Sánchez.