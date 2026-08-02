Rueda disculpa la ausencia de Feijóo en el Albariño de Cambados por lo ocurrido en Ceuta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha disculpado la ausencia del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, durante el Capítulo Serenísimo de la LXXIV Festa do Albariño, en Cambados (Pontevedra), por los acontecimientos de los últimos días en Ceuta, con la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos. Asimismo, ha recordado a las personas que perdieron la vida en su llegada a España.

Así ha comenzado su intervención desde el Pazo de Fefiñáns, en la clausura del Capítulo Serenísimo, evento central y solemne de la Festa do Albariño que se celebra cada primer fin de semana de agosto.

Rueda, vestido con la capa honorífica, ha asumido el papel de Gran Mestre, habitualmente realizado por Feijóo, que este año se ausentó de la cita por su "compromiso firme con la actualidad" de Ceuta, donde se encuentra desde este pasado sábado siguiendo de cerca la situación.

"Yo recuerdo que -- Gran Mestre -- es un cargo vitalicio", ha señalado Rueda, apuntando que espera que, salvo este año -- por los acontecimientos en Ceuta --, Feijóo "siga muchos años más de Gran Mestre titular".

En el acto, se ha encargado de nombrar como Damas e Cabaleiros do Albariño al viticultor y alcalde de Ribadumia, David Castro; al embajador de China en España, Yao Jing; al cirujano coruñés Diego González; a la conselleira de Infraestructura e Vivenda, María Martínez Allegue; y a la presidenta del Celta, Marián Mouriño.

Al inicio de la sesión, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha destacado la "excelencia" en su trabajo de los distinguidos en esta edición, procedentes de diversos ámbitos, y ha asegurado que recibir esta distinción "no acaba hoy", sino que "implica el compromiso de llevar con orgullo el nombre de Cambados".

"Cada edición confirma que el Albariño ha dejado de ser un producto extraordinario para convertirse en un auténtico embajador de Galicia en el mundo. Un vino que habla de nuestra tierra, de nuestro mar, de nuestro esfuerzo, de los viticultores y de una manera de entender la vida", ha destacado.

En este sentido, el presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Isidoro Serantes Serantes, ha reflexionado sobre la "difícil situación que vive el sector del vino" y cómo factores como tener el producto reconocido, valorado y contar con el trabajo constante de bodegas y viticultores "ayudan a resistir" a los vinos das Rías Baixas. "Llegarán tiempos mejores, pero hasta entonces sigamos trabajando con ilusión", ha afirmado.

Nuevos cabaleiros y damas

Alfonso Rueda ha sido el encargado de presidir el juramento de los nuevos miembros de la orden. "¿Juras defender siempre al Albariño y tenerlo como legítimo señor de todos los vinos? Que Dios y el señor Santiago te hagan un buen caballero. ¡A beber!", ha proclamado el presidente gallego portando una rama de vid.

El primero en subir al escenario ha sido el viticultor y alcalde de Ribadumia, David Castro, cuya trayectoria y "vocación de servicio público" ha sido destacada por el líder de la Xunta. Tras ponerse la capa y jurar ante el mandatario autonómico ha bebido una copa de Albariño entre aplausos de los asistentes.

A continuación, ha sido el turno del embajador de China en España desde el año 2023, Yao Jing, quien ha "impulsado las relaciones entre los países y promovido intercambios empresariales con Galicia". Rueda ha puesto en valor su presencia en el contexto actual, en el que la empresa SAIC ha apostado por la Comunidad y "su capacidad industrial".

El cirujano torácico Diego González Rivas ha sido el tercer distinguido como Cabaleiro. "Es un orgullo de verdad, y creo que cada vez reconoceremos más la labor que hace, lo que supone la admiración que suscita en muchas partes del mundo, que sepas doctor que aquí te queremos y te admiramos", ha remarcado Rueda.

También la Xunta ha contado con una distinción entre sus filas, ya que la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha sido reconocida como dama do Albariño.

La última en ser nombrada ha sido la presidenta del RC Celta de Vigo, Marián Mouriño, la primera mujer en presidir el equipo de fútbol vigués. Alfonso Rueda la ha definido como una "mujer especialmente inteligente que hace las cosas muy bien" y "representa tantas cosas de la Galicia Calidade".