Directo | Rueda valora la situación política de Galicia en el Debate sobre el Estado de la Autonomía
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece en el Debate sobre el Estado de la Autonomía sobre la situación política de Galicia.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, centra su discurso en el Debate sobre el Estado de la Autonomía en rendir cuentas y fijar nuevos objetivos para lo que queda de legislatura.
La intervención se divide en tres bloques: economía (retos industriales, energéticos, empleo y sector primario), servicios públicos (balance y mejoras en sanidad, educación y servicios sociales) y futuro de Galicia (innovación, identidad y cohesión territorial).
Como principal anuncio, destaca la ampliación del Bono Coidado, que llegará a 10.000 personas más tras haber duplicado ya sus beneficiarios en los últimos años.
Sigue la comparecencia completa en directo:
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