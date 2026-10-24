Rueda pide que Galicia sea el "motor del cambio" en España

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reclamado que Galicia se convierta en el "motor del cambio" en España y ha acusado al Gobierno central de incumplir sus compromisos con la comunidad. "Ni un euro menos, ni un derecho menos ni un compromiso menos",, ha advertido durante un acto del Partido Popular celebrado en la Estación Marítima de Vigo.

Antes de la intervención del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Rueda ha reivindicado la gestión de la Xunta en ámbitos como la vivienda, los impuestos y los servicios públicos, al tiempo que ha expresado su respaldo al expresidente gallego. "Veo a Alberto mejor que nunca", ha asegurado.

El dirigente popular ha situado a Galicia como una pieza clave para el cambio político en España y ha defendido la necesidad de mantener la exigencia ante el Ejecutivo central en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

El PP gallego arremete contra las infraestructuras

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha abierto el acto con críticas a la situación de las conexiones ferroviarias, a la falta de reconocimiento del puerto vigués como nodal y a las carencias en infraestructuras como la autovía A-52.

La cita ha reunido en la Estación Marítima de Vigo a dirigentes populares y candidatos de las cuatro provincias gallegas para escenificar el respaldo del partido a Feijóo ante las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El encuentro ha servido así para reforzar la unidad del PP gallego en torno a su líder nacional y para situar las demandas de Galicia en el centro de su discurso político.