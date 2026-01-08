Rueda, sobre una posible visita del papa León XIV a Galicia: "As cousas van polo bo camiño"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves que sería “unha magnífica noticia” que el papa León XIV visitase la comunidad gallega. “As cousas van polo bo camiño”, ha afirmado al ser preguntado por esta posibilidad.

Rueda se ha pronunciado un día antes de la reunión prevista en la Santa Sede entre el pontífice y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, junto a los cardenales Juan José Omella y José Cobo.

El titular del Ejecutivo autonómico ha señalado que una visita papal sería especialmente significativa si se produjese este año o el próximo, coincidiendo con la celebración del Xacobeo y el Año Santo. No obstante, ha apelado a la prudencia y al respeto por los tiempos del Vaticano.

En este sentido, ha recordado que el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, fue recibido recientemente por León XIV y que en ese encuentro se abordó esta cuestión. “Estas cousas teñen os seus procesos”, ha subrayado Rueda.

El presidente gallego ha insistido en que es preferible mantener la cautela hasta que exista una confirmación oficial, aunque ha reiterado su optimismo: “Prefiro ser respectuoso cos tempos vaticanos e celebrar todos a boa nova cando se dea, se é que se da, que espero que sí”.

Por último, Rueda ha asegurado que, en caso de confirmarse la visita, la Xunta de Galicia estaría preparada, en colaboración con el Arzobispado de Santiago, para que el acontecimiento se desarrolle “magníficamente”.